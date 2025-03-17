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В Приморье за сутки потушили пять природных пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 17 мар — РИА Новости. Природные пожары на площади свыше 2,1 тысячи гектаров потушили за сутки в Приморье, еще один очаг локализован на 70 гектарах, сообщает краевое правительство.

Источник: © РИА Новости

«За прошедшие сутки было зарегистрировано пять пожаров. Из них три на землях иных категорий — в Хасанском, Шкотовском и Яковлевском округах. Общая площадь возгораний составила 2100 гектаров. Один лесной пожар площадью 22 гектара потушен в Лазовском округе. В Милоградово Ольгинского округа локализован лесной пожар на площади 70 гектаров», — говорится в сообщении.

На тушение палов пожарные подразделения за сутки привлекались 84 раза.

В Приморье с марта в 14 муниципалитетах введен особый противопожарный режим, еще в шести муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности. По последним данным регионального управления Роспотребнадзора от 12 марта, уровень допустимого содержания в атмосферном воздухе вредных веществ в районах не превышен.