Уиткофф: США подключили страны Европы к обсуждению Украины

Недавно стало известно о визите Уиткоффа в Москву, где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. По информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся украинского кризиса, однако конкретные темы разговора не были раскрыты.