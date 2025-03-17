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Уиткофф: США подключили страны Европы к обсуждению Украины

США активно ведут переговоры с различными европейскими странами по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф. По его словам, в дискуссиях участвуют Великобритания, Норвегия, Франция и Финляндия.

США обсуждают с Европой украинский кризис.

США активно ведут переговоры с различными европейскими странами по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф. По его словам, в дискуссиях участвуют Великобритания, Норвегия, Франция и Финляндия.

«Мы ведем дискуссии со всеми заинтересованными европейскими странами. Это Франция, Великобритания, Норвегия, Финляндия, все остальные», — заявил Уиткофф в эфире телеканала CNN.

Недавно стало известно о визите Уиткоффа в Москву, где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. По информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся украинского кризиса, однако конкретные темы разговора не были раскрыты.