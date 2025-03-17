В двух образовательных учреждениях Омска выявили нарушение закона о мигрантах

Проверки проходили еще в феврале, однако, информация об этом появилась только сейчас. Администрация БОУ «СОШ № 65» нарушила порядок подачи уведомления о прекращении трудового договора с иностранным гражданином, а БДОУ «Детский сад № 77» — порядок подачи уведомления о заключении такого договора.