В двух образовательных учреждениях Омска выявили нарушение закона о мигрантах

Специалисты Управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области провели внеплановую проверку соблюдения миграционного законодательства в образовательных учреждениях Омска. Было установлено два нарушения — в школе № 65 и детском саду № 77.
Проверки проходили еще в феврале, однако, информация об этом появилась только сейчас. Администрация БОУ «СОШ № 65» нарушила порядок подачи уведомления о прекращении трудового договора с иностранным гражданином, а БДОУ «Детский сад № 77» — порядок подачи уведомления о заключении такого договора.
Виновные лица привлечены к административной ответственности. Образовательные учреждения обязаны устранить нарушения до 26 марта 2025 года. Это уже не первый случай выявления нарушений миграционного законодательства в омских образовательных учреждениях за последнее время.
Размер штрафа серьезно вырос в 2025 году — до 800 тысяч рублей для юридических лиц и до 50 тыс рублей для граждан.
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