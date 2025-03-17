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В двух образовательных учреждениях Омска выявили нарушение закона о мигрантах

Управление по вопросам миграции УМВД России по Омской области провело проверку в школах на предмет трудоустройства мигрантов.
Источник: Комсомольская правда

Специалисты Управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области провели внеплановую проверку соблюдения миграционного законодательства в образовательных учреждениях Омска. Было установлено два нарушения — в школе № 65 и детском саду № 77.

Проверки проходили еще в феврале, однако, информация об этом появилась только сейчас. Администрация БОУ «СОШ № 65» нарушила порядок подачи уведомления о прекращении трудового договора с иностранным гражданином, а БДОУ «Детский сад № 77» — порядок подачи уведомления о заключении такого договора.

Виновные лица привлечены к административной ответственности. Образовательные учреждения обязаны устранить нарушения до 26 марта 2025 года. Это уже не первый случай выявления нарушений миграционного законодательства в омских образовательных учреждениях за последнее время.

Размер штрафа серьезно вырос в 2025 году — до 800 тысяч рублей для юридических лиц и до 50 тыс рублей для граждан.

Ранее мы рассказывали, что омичка незаконно прописала у себя 43 нелегала.