В Приморье предпринимателя осудили за распространение туберкулеза в школе

В апреле 2024 года центральная городская больница Дальнегорска сообщила, что в школе № 17 подтверждено четыре случая заболевания туберкулезом среди детей. Источником распространения инфекции оказался сотрудник пищеблока. Всего выявили 53 школьника с положительным результатом диаскинтеста. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По делу задержали индивидуального предпринимателя и его работника. В управлении Роспотребнадзора РИА Новости сообщали, что число заболевших туберкулезом легких детей выросло до семи, еще у 67 детей диагностирована латентная туберкулезная инфекция. Позже в управлении агентству уточнили, что работница пищеблока, подозреваемая в заражении детей туберкулезом в школе Дальнегорска, с 2019 года также болеет ВИЧ-инфекцией.
«В Приморье осуждены предприниматель и его работник за нарушение правил организации питания детей в школе и за распространение туберкулеза среди учащихся. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы предпринимателю сроком на 1 год и 8 месяцев с установлением запрета заниматься деятельностью, связанной с организацией общественного питания, на 3 года, кухонному работнику — (ограничение свободы — ред.) на 1 год и 5 месяцев», — сказал собеседник.
По его словам, оба фигуранта признаны виновными по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», работник пищеблока — также по статье «Использование заведомо подложного официального документа». Государственный обвинитель просил суд назначить подсудимым наказание в виде реального лишения свободы.
«В связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания прокуратура в ближайшее время обжалует приговор в апелляционном порядке», — отметили в ведомстве.
В прокуратуре уточнили, что бизнесмен трудоустроил кухонного работника, болеющего туберкулезом, без документа, подтверждающего прохождение медкомиссии. После трудоустройства женщина приобщила к личному делу подложную медицинскую книжку. В результате среди учащихся распространился туберкулез, диагноз подтвердился у 12 детей.
Ранее в прокуратуре РИА Новости сообщали, что потерпевшие по делу о заражении детей туберкулезом подали 16 исков на общую сумму в 19 миллионов рублей.