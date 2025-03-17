В Иркутске молодой водитель погиб в результате ДТП: СК и прокуратура проводят проверку

В минувшие выходные в Октябрьском округе Иркутска произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает ИА «ТК Город».
Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области, трагедия случилась около 6 часов утра на улице Байкальской:
«20-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь в сторону кольцевой развязки, не справился с управлением, допустил наезд на ограждение и часть подземного пешеходного перехода. В результате аварии молодой человек погиб на месте до приезда скорой помощи».
Назначены экспертизы, включая автотехническую и медицинскую, которые помогут установить точную причину происшествия.
По данным открытых источников, Mercedes-Benz двигался на высокой скорости, что могло стать одной из причин потери управления. Точную причину смертельного ДТП предстоит установить следователям. Сотрудники иркутского Следкома изучают обстоятельства происшествия, включая техническое состояние автомобиля, возможное влияние погодных условий и соблюдение водителем ПДД.
Прокуратура Иркутской области со своей стороны подключилась к расследованию, подчеркнув необходимость тщательного анализа всех факторов, которые могли привести к трагедии.
В социальных сетях жители Приангарья выражают соболезнования семье погибшего и обсуждают необходимость усиления контроля за соблюдением скоростного режима на улице Байкальской, где ранее также фиксировались аварии.