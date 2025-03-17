The Times: Британия планирует бессрочное развертывание миротворцев на Украине

Британия намерена отправить около 10 тысяч миротворцев.
Великобритания планирует отправить около 10 тысяч миротворцев на Украину на неопределенный срок. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве.
«Это будет долгосрочное обязательство, речь идет о годах. Столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и сдерживания России», — приводит слова источника The Times.
Ранее Великобритания и Франция объявили о планах разместить до 30 000 миротворцев на Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня между Москвой и Киевом. Эти планы включали использование систем противовоздушной обороны, а также ограниченное участие вооруженных сил США для поддержки безопасности европейских миротворцев.