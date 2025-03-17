Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Times: Британия планирует бессрочное развертывание миротворцев на Украине

Великобритания планирует отправить около 10 тысяч миротворцев на Украину на неопределенный срок. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве.

Британия намерена отправить около 10 тысяч миротворцев.

Великобритания планирует отправить около 10 тысяч миротворцев на Украину на неопределенный срок. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве.

«Это будет долгосрочное обязательство, речь идет о годах. Столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и сдерживания России», — приводит слова источника The Times.

Ранее Великобритания и Франция объявили о планах разместить до 30 000 миротворцев на Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня между Москвой и Киевом. Эти планы включали использование систем противовоздушной обороны, а также ограниченное участие вооруженных сил США для поддержки безопасности европейских миротворцев.