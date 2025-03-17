The Times: Британия планирует бессрочное развертывание миротворцев на Украине

Ранее Великобритания и Франция объявили о планах разместить до 30 000 миротворцев на Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня между Москвой и Киевом. Эти планы включали использование систем противовоздушной обороны, а также ограниченное участие вооруженных сил США для поддержки безопасности европейских миротворцев.