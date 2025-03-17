Ученый напал на коллег на отделенной базе в Антарктиде

На южноафриканской антарктической исследовательской базе Sanae IV произошел инцидент, в ходе которого один из ученых напал на своих коллег. Об этом сообщает The Times.
Министр окружающей среды страны Дион Джордж рассказал, что данной ситуации предшествовала словесная перепалка между руководителем исследовательской группы и его подчиненным, после чего последний проявил агрессию по отношению к своему начальнику.
Министр отметил, что работа в ограниченном пространстве может вызывать напряжение среди сотрудников, что в свою очередь приводит к дезориентации и стрессу. Из-за суровых условий, с которыми сталкиваются исследователи, перед отправкой в Антарктиду они проходят психосвидетельствование.
Ученым, приехавшим в южные широты для изучения климата, предстоит оставаться на базе как минимум еще десять месяцев из-за погодных условий. В прошлую неделю на базу поступило тревожное сообщение о том, что нападавший представляет опасность для всей команды, так как угрожал убить одного из своих коллег и был обвинен в сексуальном насилии в отношении другого исследователя.
Ранее в Московской области мужчина с ножом напал на 19-летнего юношу. Злоумышленник атаковал юношу со спины, три раза ударил его, а затем убежал, пострадавшего доставили в больницу.