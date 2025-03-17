Ученый напал на коллег на отделенной базе в Антарктиде

Ученым, приехавшим в южные широты для изучения климата, предстоит оставаться на базе как минимум еще десять месяцев из-за погодных условий. В прошлую неделю на базу поступило тревожное сообщение о том, что нападавший представляет опасность для всей команды, так как угрожал убить одного из своих коллег и был обвинен в сексуальном насилии в отношении другого исследователя.