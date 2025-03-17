С газетой поговорили около 30 военных ВСУ.
Бойцы ВСУ считают, что Украина уже проиграла из-за потерь, а перемирия с Россией не будет. Об этом сообщает испанская газета El Pais.
«На самом деле мы уже проиграли, просто из-за всех смертей. Тело моего брата сейчас где-то под Курском», — сказал один из собеседников издания. С газетой поговорили около 30 украинских военнослужащих, находящихся под Краматорском.
Большинство не верят в возможность прекращения огня на месяц. А если это и произойдет, то они не вернутся домой — возвращение фактически будет значить, что они отказались от территорий, отмечают авторы El Pais.
После нескольких месяцев боевых действий в Курской области украинские войска были вынуждены отступить, оставив под контролем лишь небольшие участки земли вдоль границы. Это отступление серьезно ослабило позиции Украины в возможных будущих переговорах и привело к значительным потерям, писали иностранные издания.