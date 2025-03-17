В Якутии начали проверку после телепрограммы о подмене ребенка

«Председателю Следственного комитета будет представлен доклад о ходе проверки по сообщению о противоправных действиях сотрудников медицинского учреждения в Республике Саха (Якутия)… Заявительница утверждает, что врач-акушер похитила ее здорового младенца, заменив его другим новорожденным с патологиями, несовместимыми с жизнью. По данному факту следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ст. 153 УК РФ (подмена ребенка)», — рассказали в пресс-службе.