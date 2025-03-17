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В Якутии начали проверку после телепрограммы о подмене ребенка

ЯКУТСК, 17 мар — РИА Новости. Следователи в Якутии начали проверку после утверждения в эфире федерального ТВ о подмене ребенка в роддоме, об итогах проверки будет доложено главе СК России, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Источник: © РИА Новости

По данным СУСК, женщина заподозрила врача-акушера одного из якутских родильных домов в подмене ребенка. В эфире программы одного из федеральных телеканалов она рассказала о случае, по ее утверждению, произошедшем 16 лет назад, добавили в ведомстве.

«Председателю Следственного комитета будет представлен доклад о ходе проверки по сообщению о противоправных действиях сотрудников медицинского учреждения в Республике Саха (Якутия)… Заявительница утверждает, что врач-акушер похитила ее здорового младенца, заменив его другим новорожденным с патологиями, несовместимыми с жизнью. По данному факту следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ст. 153 УК РФ (подмена ребенка)», — рассказали в пресс-службе.