Полицейского избили и плюнули ему в лицо в Щучинске

О произошедшем сообщила Instagram*-страница Nayza Kokshe. По данным авторов поста, в субботу вечером полицейский при патрулировании остановил машину УАЗ. Выяснилось, что водитель сел за руль, будучи лишенным прав на вождение.
«На требования сотрудника полиции он ответил ударами в лицо, их было несколько. Во время сопротивления полицейскому вышел пассажир, брат водителя, и тоже напал на полицейского. Нанес несколько ударов по лицу. Не осталась в стороне и супруга водителя. Она провоцировала конфликт, оскорбляла его (полицейского) и в конце плюнула в лицо», — говорится в публикации.
Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области в комментариях под постом сообщила, что по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции начато расследование.
«Личности нарушителей установлены, в настоящее время они задержаны и находятся под следствием. Департамент полиции предупреждает что невыполнение законных требований сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей влечет административную и уголовную ответственность», — напомнили в полиции.
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