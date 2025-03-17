Полицейского избили и плюнули ему в лицо в Щучинске

«На требования сотрудника полиции он ответил ударами в лицо, их было несколько. Во время сопротивления полицейскому вышел пассажир, брат водителя, и тоже напал на полицейского. Нанес несколько ударов по лицу. Не осталась в стороне и супруга водителя. Она провоцировала конфликт, оскорбляла его (полицейского) и в конце плюнула в лицо», — говорится в публикации.