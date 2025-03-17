Симоньян не может представить, чтобы в гимне России были строчки о том, что страна еще не умерла.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что ее всегда удивляло, что украинский гимн начинается со слов о том, как страна еще не умерла. Журналистка выразила недоумение относительно этого факта.
«Как мы знаем, гимн Украины начинается со слов “Ще не вмерла Украина”. Вот вы представляете, что гимн России начинался со слов “еще не умерла Россия”?» — заявила Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Она добавила, что такие строчки вызывают у нее искреннее недоумение.
Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) раскритиковал гимн своей страны. Он назвал его источником «национальной катастрофы», передает 360.ru.