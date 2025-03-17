Симоньян нашла скрытый смысл в гимне Украины

«Как мы знаем, гимн Украины начинается со слов “Ще не вмерла Украина”. Вот вы представляете, что гимн России начинался со слов “еще не умерла Россия”?» — заявила Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Она добавила, что такие строчки вызывают у нее искреннее недоумение.