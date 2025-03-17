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В Якутии возбудили административные дела после отравления угарным газом пяти человек

ЯКУТСК, 17 марта. /ТАСС/. Административные дела возбудили в Якутии после отравления угарным газом пяти работников строительной бригады в селе Магарас. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что 31 января 2025 года в результате использования для обогрева четырех дизельных инфракрасных обогревателей с нарушением инструкции в отсутствие достаточной вентиляции пять работников строительной бригады отравились угарным газом, — говорится в сообщении. — В связи с многочисленными нарушениями требований охраны труда, непринятия мер по обеспечению надлежащих и безопасных условий работы и проживания работников, что привело к причинению вреда их здоровью, прокуратура приняла комплекс мер реагирования, в том числе внесла подрядчику и субподрядчику строящегося объекта (многоквартирного дома) представления, возбудила и инициировала возбуждение в отношении ответственных должностных лиц административных дел по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) и ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда)».

Пострадавшим оказали своевременную медицинскую помощь, двоим из них — в условиях стационара.

На контроле прокуратуры находится проведение процессуальной проверки.