В Якутии возбудили административные дела после отравления угарным газом пяти человек

«Установлено, что 31 января 2025 года в результате использования для обогрева четырех дизельных инфракрасных обогревателей с нарушением инструкции в отсутствие достаточной вентиляции пять работников строительной бригады отравились угарным газом, — говорится в сообщении. — В связи с многочисленными нарушениями требований охраны труда, непринятия мер по обеспечению надлежащих и безопасных условий работы и проживания работников, что привело к причинению вреда их здоровью, прокуратура приняла комплекс мер реагирования, в том числе внесла подрядчику и субподрядчику строящегося объекта (многоквартирного дома) представления, возбудила и инициировала возбуждение в отношении ответственных должностных лиц административных дел по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) и ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда)».