Прокуратура проводит проверку после ДТП с участием подростков под Тюменью

По данным Госавтоинспекции региона, автомобиль ВАЗ-2107 наехал на питбайк, двигавшийся в попутном направлении на 2-м километре автодороги — подъезд к селу Чикча в Тюменском районе. За рулем автомобиля и питбайка находились подростки 17 и 16 лет. В ДТП погиб 17-летний пассажир питбайка, оба водителя доставлены в больницу. Авария произошла вечером 16 марта.
«В результате ДТП один школьник скончался, двое травмированы. … Прокуратура района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения. Также будет дана оценка исполнению законными представителями несовершеннолетних своих родительских обязанностей. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В пресс-службе регионального депздава уточнили, что одному из пострадавших помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Второй госпитализирован в профильное отделение Областной клинической больницы № 2 и находится в крайне тяжелом состоянии.