Прокуратура проводит проверку после ДТП с участием подростков под Тюменью

По данным Госавтоинспекции региона, автомобиль ВАЗ-2107 наехал на питбайк, двигавшийся в попутном направлении на 2-м километре автодороги — подъезд к селу Чикча в Тюменском районе. За рулем автомобиля и питбайка находились подростки 17 и 16 лет. В ДТП погиб 17-летний пассажир питбайка, оба водителя доставлены в больницу. Авария произошла вечером 16 марта.