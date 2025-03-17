Стрельба в садоводстве: травматический пистолет вместо лопаты в конфликте иркутских дачников

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинения тяжкого вреда здоровью. Кроме того, в отношении стрелявшего составили административные протоколы за нарушение правил обращения с оружием. Теперь ему грозит не только уголовная ответственность, но и штрафы за стрельбу в неположенном месте и отсутствие необходимых документов на оружие.