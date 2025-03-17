Стрельба в садоводстве: травматический пистолет вместо лопаты в конфликте иркутских дачников

В центре событий оказались трое мужчин, которые решили выяснить отношения не словами, а стрельбой из травмата.
Как рассказали в пресс-службе полиции, конфликт начался с перепалки в мессенджере. Не сумев договориться виртуально, мужчины решили встретиться лично.
«Стрелка» прошла бурно: 52-летний житель садоводства, недолго думая, достал травматический пистолет и открыл стрельбу по автомобилю «Subaru Legacy», в котором сидели его оппоненты — 39-летний водитель и его 27-летний товарищ. После первого раунда стрельбы все разъехались, но ненадолго.
Через пару часов мужчины снова встретились. На этот раз владелец оружия решил не церемониться и выстрелил своему оппоненту в спину. Пострадавший был вынужден обратиться за медицинской помощью, а теперь ему предстоит пройти еще и судебно-медицинскую экспертизу.
По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинения тяжкого вреда здоровью. Кроме того, в отношении стрелявшего составили административные протоколы за нарушение правил обращения с оружием. Теперь ему грозит не только уголовная ответственность, но и штрафы за стрельбу в неположенном месте и отсутствие необходимых документов на оружие.