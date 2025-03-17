Три ДТП в Омской области: один погибший, четверо ранены

В региональной Госавтоинспекции подвели итоги суток. За 24 часа на дорогах Омской области произошли три дорожно-транспортных происшествия. В результате одного из них погиб человек, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.
607 водителей и пешеходов оштрафовали за разные нарушения ПДД. В 13 случаях водителей отстранили от управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 53 пешехода неправильно переходили дорогу.
Также зафиксированы следующие нарушения: перевозка детей без удерживающих устройств (34 случая), проезд на красный свет (5 случаев) и нарушение правил проезда пешеходных переходов (18 случаев).
Полиция продолжает расследование причин ДТП и призывает водителей и пешеходов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Ранее мы писали, что девочка, которую сбили в пятницу на пешеходном переходе находится в тяжелом состоянии.