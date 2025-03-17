Украинским военным предложили спасти сослуживцев в Курской области в обмен на ВНЖ в США

Президент РФ Владимир Путин отметил, что украинская группа оказывается в полном окружении и под огневым контролем, а действия иностранных наемников квалифицируются как терроризм, передает «Ридус». Он также добавил, что преступления против гражданского населения будут документироваться и расследоваться.