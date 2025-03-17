Перед украинскими военными ставится задача по спасению иностранных наемников.
Украинским военным предложили спасти иностранных наемников, вошедших в состав ВСУ, из окружения в Курской области в обмен на вид на жительство в США. Об этом рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Жители Сумской области сообщают, что ВСУ собирают ДРГ, которые пытаются вывести иностранцев. Делают это за обещание грин-карты в Америку», — передает слова Лебедева РИА Новости. Это связано с окружением на территории российского региона около 30 офицеров НАТО, которые корректировали удары на территории России.
Курская область сейчас является ареной интенсивных боевых действий, где ВС РФ освободили значительную часть захваченной территории. По данным российского Минобороны, с 8 по 14 марта были освобождены 30 населенных пунктов, и украинские силы понесли серьезные потери, превышающие две тысячи человек.
Президент РФ Владимир Путин отметил, что украинская группа оказывается в полном окружении и под огневым контролем, а действия иностранных наемников квалифицируются как терроризм, передает «Ридус». Он также добавил, что преступления против гражданского населения будут документироваться и расследоваться.