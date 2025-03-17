В Кузбассе 44 класса перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю с 3 по 9 марта в Кузбассе зарегистрировано 17,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 2,7% меньше, чем неделей ранее. Также в регионе зафиксировано шесть случаев заболевания свиным гриппом и гриппом В.