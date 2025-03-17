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В Кузбассе 44 класса перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ

КЕМЕРОВО, 17 марта. /ТАСС/. Дистанционное обучение организовано в 27 школах Кемеровской области в связи с заболеваемостью ОРВИ и внебольничной пневмонией, одна школа полностью переведена на удаленный формат работы. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве образования Кузбасса.

Источник: Reuters

«В регионе приостановлена деятельность четырех детских садов в четырех территориях. На карантин закрыты 43 группы в 32 детских садах в 8 территориях, на дистанционное обучение полностью переведена одна школа в одной территории, а также 44 класса в 27 школах в 11 территориях», — сообщили в министерстве.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю с 3 по 9 марта в Кузбассе зарегистрировано 17,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 2,7% меньше, чем неделей ранее. Также в регионе зафиксировано шесть случаев заболевания свиным гриппом и гриппом В.

В конце февраля в ведомстве сообщали о переводе на удаленный формат обучения 78 классов в 33 школах. Также приостанавливалась деятельность 48 групп в 35 детских садах.