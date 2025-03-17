20 задержанных, сотни пострадавших: в Ташкенте ликвидировали крупную сеть телефонных мошенников

По данным следствия, злоумышленники обзванивали жителей республики и с помощью методов социальной инженерии получали доступ к их пластиковым картам. В частности, одна из схем заключалась в том, что мошенники сообщали жертвам о необходимости продлить договор с сотовой компанией. Для этого человек должен был продиктовать SMS-код, якобы для подтверждения операции. На самом деле это позволяло преступникам получить доступ к его банковским картам и списывать деньги.