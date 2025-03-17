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20 задержанных, сотни пострадавших: в Ташкенте ликвидировали крупную сеть телефонных мошенников

Vaib.uz (Узбекистан. 17 марта). В столице пресечена деятельность преступного «Call-центра», который специализировался на краже денежных средств с пластиковых карт и незаконном получении персональных данных граждан.

Как действовали мошенники?

По данным следствия, злоумышленники обзванивали жителей республики и с помощью методов социальной инженерии получали доступ к их пластиковым картам. В частности, одна из схем заключалась в том, что мошенники сообщали жертвам о необходимости продлить договор с сотовой компанией. Для этого человек должен был продиктовать SMS-код, якобы для подтверждения операции. На самом деле это позволяло преступникам получить доступ к его банковским картам и списывать деньги.

Кроме того, у мошенников было множество других схем вымогательства, позволяющих похищать средства у доверчивых граждан.

Масштаб преступления

В результате спецоперации правоохранительные органы задержали около 20 человек. У них изъято более 15 тысяч персональных данных граждан, многочисленные пластиковые карты, а также наркотические вещества.

Возбуждено уголовное дело

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело. Следствие продолжает разбираться в деталях преступной схемы и выявлять всех причастных. Пока неизвестно, сколько именно граждан пострадало от действий мошенников и какова сумма ущерба.

Правоохранительные органы напоминают: никогда не передавайте третьим лицам SMS-коды, пароли и данные своих банковских карт!