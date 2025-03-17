20 задержанных, сотни пострадавших: в Ташкенте ликвидировали крупную сеть телефонных мошенников

Как действовали мошенники?
По данным следствия, злоумышленники обзванивали жителей республики и с помощью методов социальной инженерии получали доступ к их пластиковым картам. В частности, одна из схем заключалась в том, что мошенники сообщали жертвам о необходимости продлить договор с сотовой компанией. Для этого человек должен был продиктовать SMS-код, якобы для подтверждения операции. На самом деле это позволяло преступникам получить доступ к его банковским картам и списывать деньги.
Кроме того, у мошенников было множество других схем вымогательства, позволяющих похищать средства у доверчивых граждан.
Масштаб преступления
В результате спецоперации правоохранительные органы задержали около 20 человек. У них изъято более 15 тысяч персональных данных граждан, многочисленные пластиковые карты, а также наркотические вещества.
Возбуждено уголовное дело
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело. Следствие продолжает разбираться в деталях преступной схемы и выявлять всех причастных. Пока неизвестно, сколько именно граждан пострадало от действий мошенников и какова сумма ущерба.
Правоохранительные органы напоминают: никогда не передавайте третьим лицам SMS-коды, пароли и данные своих банковских карт!