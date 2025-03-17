Украинские танкисты были отправлены на фронт насильно.
Танкисты ВСУ в Курской области признавались, что их насильно отправили на фронт. Об этом рассказала жительница Суджи Анна Богунова.
«Они сказали — мы не виноваты, нас послали, а один говорит: “Либо пять лет тюрьмы в подвале, либо поедешь повоюешь”», — передает слова Богуновой РИА Новости. Суджа, находившаяся под оккупацией ВСУ семь месяцев, была освобождена российскими войсками, как сообщило министерство обороны РФ.
По данным начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, потери ВСУ в этом регионе превысили 67 тысяч человек, многие бойцы сдаются, понимая бесперспективность ситуации. Президент РФ Владимир Путин поручил завершить освобождение территории Курской области и окончательно разгромить противника, передает «Ридус».