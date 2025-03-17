Танкисты ВСУ пожаловались жительнице Суджи, что их заставляли воевать

«Они сказали — мы не виноваты, нас послали, а один говорит: “Либо пять лет тюрьмы в подвале, либо поедешь повоюешь”», — передает слова Богуновой РИА Новости. Суджа, находившаяся под оккупацией ВСУ семь месяцев, была освобождена российскими войсками, как сообщило министерство обороны РФ.