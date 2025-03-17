Силы ПВО отразили атаку БПЛА в двух районах Ростовской области

В воскресенье ночью в Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области была успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он отметил, что по информации оперативных служб, в результате атаки пострадавших и разрушений на территории не зафиксировано.
Слюсарь подтвердил, что все действия по защите региона были выполнены успешно, и ситуация находится под контролем.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны уничтожили 29 беспилотников Вооружённых сил Украины над Курской и Орловской областями.