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Силы ПВО отразили атаку БПЛА в двух районах Ростовской области

В результате атаки пострадавших и разрушений на территории не зафиксировано.

Источник: Аргументы и факты

В воскресенье ночью в Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области была успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он отметил, что по информации оперативных служб, в результате атаки пострадавших и разрушений на территории не зафиксировано.

Слюсарь подтвердил, что все действия по защите региона были выполнены успешно, и ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны уничтожили 29 беспилотников Вооружённых сил Украины над Курской и Орловской областями.