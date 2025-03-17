Австралия загорелась идеей отправить войска на Украину

Альбанезе отметил, что Австралия уже выделила 1,5 млрд австралийских долларов на помощь и обучение украинских вооруженных сил, и выразил намерение продолжать поддержку по мере необходимости. В то же время, министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что любое присутствие войск НАТО на Украине будет считаться угрозой для России, передает «Ридус».