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Спасатели Башкирии эвакуировали посетителей термобань

Они не смогли выбраться из комплекса.

В Кармаскалинском районе оказались отрезанными от суши 35 человек — сотрудники и клиенты термобань «Голубое озеро». Посетители не смогли вернуться домой, так как мост затопило из-за перелива реки Узень.

Как сообщили в МЧС Башкирии, на место прибыли 10 спасателей ведомства и Госкомитета РБ по ЧС.

Отдыхающим пришлось оставить свои автомобили на возвышенности, чтобы избежать затопления. В результате эвакуировали 33 человека, в том числе двоих детей. Администрация предоставила автобус для перевозки.

В МЧС уточнили, что никто не погиб и не пострадал.