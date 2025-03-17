Спасатели Башкирии эвакуировали посетителей термобань

В Кармаскалинском районе оказались отрезанными от суши 35 человек — сотрудники и клиенты термобань «Голубое озеро». Посетители не смогли вернуться домой, так как мост затопило из-за перелива реки Узень.
Как сообщили в МЧС Башкирии, на место прибыли 10 спасателей ведомства и Госкомитета РБ по ЧС.
Отдыхающим пришлось оставить свои автомобили на возвышенности, чтобы избежать затопления. В результате эвакуировали 33 человека, в том числе двоих детей. Администрация предоставила автобус для перевозки.
В МЧС уточнили, что никто не погиб и не пострадал.