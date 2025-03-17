Продавщицу сельского магазина обвиняют в хищении 700 тысяч

В Усть-Таркском районе Новосибирской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о присвоении. На скамье подсудимых — 45-летняя продавец сельского магазина. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры.
По версии следствия, с 2022 по 2023 годы женщина работала в продуктовом. Используя своё служебное положение, она могла похитить товарно-материальные ценности и деньги из кассы. Общая сумма — 700 тысяч.
Отмечается, что обвиняемая признала вину частично. Суд готовится рассмотреть дело.