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Продавщицу сельского магазина обвиняют в хищении 700 тысяч

По версии следствия, женщина брала деньги из кассы и товарно-материальные ценности.

Источник: ТАСС

В Усть-Таркском районе Новосибирской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о присвоении. На скамье подсудимых — 45-летняя продавец сельского магазина. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, с 2022 по 2023 годы женщина работала в продуктовом. Используя своё служебное положение, она могла похитить товарно-материальные ценности и деньги из кассы. Общая сумма — 700 тысяч.

Отмечается, что обвиняемая признала вину частично. Суд готовится рассмотреть дело.