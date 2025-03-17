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В Иркутске и пригороде 13 человек пострадали в ДТП за неделю

С 10 по 16 марта в Иркутске и пригороде произошло 13 ДТП.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За минувшую неделю с 10 по 16 марта в Иркутске и пригороде произошло 13 ДТП. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, в них получили травмы восемь взрослых и пятеро детей. Для одного черновика Авария обернулась смертью.

— Всего за минувшую неделю произошло: 210 автоаварий, 406 При эксплуатации повреждены средства, — поделились инспекторы.

За прошедшие семь дней авто трижды сталкивались друг с другом, один — наезжали на незнакомца. Также было зафиксировано семь наездов на пешеходов и два падения пассажира с транспортных средств.