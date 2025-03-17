Владелец BMW в Новосибирске влетел в столб, скрываясь от погони

В ночь на 17 марта группа экипажей ДПС гонялась за кроссовером BMW по улицам Ленинского района. Сибиряк хотел уйти от преследования сотрудников ДПС, но не вышло. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и автовладелец на скорости врезался в столб.