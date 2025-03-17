Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владелец BMW в Новосибирске влетел в столб, скрываясь от погони

Сибиряк хотел уйти от преследования сотрудников ДПС, но не вышло.

Источник: Соцсети

В ночь на 17 марта группа экипажей ДПС гонялась за кроссовером BMW по улицам Ленинского района. Сибиряк хотел уйти от преследования сотрудников ДПС, но не вышло. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и автовладелец на скорости врезался в столб.

Кадры последствий ДТП появились в паблике АСТ-54. Видно, что машина получила серьезную вмятину. Информации о состоянии здоровья водителя и всех обстоятельствах случившегося на данный момент нет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области на текущей неделе ожидается аномальное потепление до +9 градусов.