В Иркутской области три человека погибли еще 33 пострадали в ДТП за неделю

В Иркутской области с 10 по 16 марта произошло 28 автоаварий. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в них пострадали 25 взрослых и восемь детей. Один ребенок погиб. Также летальным исходом ДТП обернулись еще для трех человек.