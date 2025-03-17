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В Иркутской области три человека погибли еще 33 пострадали в ДТП за неделю

С 10 по 16 марта в регионе произошло 28 ДТП.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области с 10 по 16 марта произошло 28 автоаварий. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в них пострадали 25 взрослых и восемь детей. Один ребенок погиб. Также летальным исходом ДТП обернулись еще для трех человек.

— В таких ДТП было повреждено 41 транспортное средство, — поделились инспекторы.

Главными нарушениями стали несоблюдения правил проезда пешеходного перехода, нарушение порядка проезда и постановки авто на дороге, а также неправильно выбрана скорость для движения. За минувшую неделю автомобилисты 11 раз сбивали пешеходов. В 13 случаях авто врезались друг в друга.