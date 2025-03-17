Европейским оружейникам выгодное продолжение конфликта на Украине.
Еврокомиссия не заинтересована в перемирии на Украине, поскольку это подорвет частные инвестиции в оборонную промышленность Евросоюза (ЕС). Об этом рассказал источник в дипломатической миссии в Брюсселе одной из европейских стран.
«Перемирие на Украине крайне невыгодно Еврокомиссии в преддверии публикации Белой книги», — передает слова источника ТАСС. Там добавили, что она должна зафиксировать долгоиграющую стратегию милитаризации, любое снижение напряженности на Украине противоречит планам усиления власти Брюсселя. Еврокомиссия, по мнению дипломата, стремится сформулировать «новую идею для Евросоюза», связав ее с борьбой против России.
Основной проблемой для ускоренного восстановления оборонной промышленности является отсутствие доверия со стороны бизнеса, который не готов расширять производство оружия без уверенности в наличии долгосрочного спроса. Если в конфликте наступит пауза, это может подорвать инвестиции и снизить интерес к государственным оборонным заказам.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписала план на 800 млрд евро для финансирования милитаризации, но сама Еврокомиссия соберет лишь небольшую часть этой суммы через евробонды, в то время как остальные деньги должны быть найдены странами ЕС. Чтобы достичь этой цели, планируется ослабить бюджетные ограничения и позволить странам увеличить свои дефициты, а также разрешить расходовать средства из фондов на военные нужды. Эти меры направлены на стимулирование производства оружия и будут обсуждаться на саммите ЕС 20−21 марта.