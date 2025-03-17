Дипломат объяснил, почему Еврокомиссии не выгодно перемирие на Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписала план на 800 млрд евро для финансирования милитаризации, но сама Еврокомиссия соберет лишь небольшую часть этой суммы через евробонды, в то время как остальные деньги должны быть найдены странами ЕС. Чтобы достичь этой цели, планируется ослабить бюджетные ограничения и позволить странам увеличить свои дефициты, а также разрешить расходовать средства из фондов на военные нужды. Эти меры направлены на стимулирование производства оружия и будут обсуждаться на саммите ЕС 20−21 марта.