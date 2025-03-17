Пожарные тушат пал травы возле Уссурийска

В Приморье с марта в 14 муниципалитетах введен особый противопожарный режим, еще в шести муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности. По последним данным регионального управления Роспотребнадзора от 12 марта, уровень допустимого содержания в атмосферном воздухе вредных веществ в районах не превышен.