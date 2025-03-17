Пожарные тушат пал травы возле Уссурийска

В соцсетях разошлось видео, снятое из движущегося по объездной трассе у Уссурийска автомобиля. Дорогу заволокло дымом, видимость очень плохая, на небольшом участке трассы уже произошло две автомобильных аварии.
«Пал травы, работают пожарные ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС. Пожарная часть, прикомандированная к Михайловскому району, — четыре человека, УАЗ “Фермер”, воздуходувки. Площадь пока не известна. Работают с 10.52 (03.52 мск)», — сказал РИА Новости представитель регионального министерства ГО и ЧС.
Как сообщает правительство Приморья, в понедельник на совещании с руководителями органов исполнительной власти губернатор Олег Кожемяко поручил главам районов сосредоточить на своих территориях необходимые силы и средства для оперативного тушения пожаров.
«Нужно выставить полицейские посты на дорогах, предупреждать граждан о правилах нахождения в лесу. Собственников территорий, где прошли пожары, нужно привлекать к ответственности», — приводятся слова Кожемяко.
Ранее в понедельник краевые власти сообщили, что за сутки в Приморье потушены природные пожары на площади свыше 2,1 тысячи гектаров, еще один очаг локализован на 70 гектарах.
В Приморье с марта в 14 муниципалитетах введен особый противопожарный режим, еще в шести муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности. По последним данным регионального управления Роспотребнадзора от 12 марта, уровень допустимого содержания в атмосферном воздухе вредных веществ в районах не превышен.