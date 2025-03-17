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Омичка оформила выплаты на несуществующего ребенка и получила 480 тысяч рублей

Суд назначил ей год принудительных работ и обязал вернуть деньги.

Источник: Om1 Омск

В Омске 41-летнюю местную жительницу признали виновной в мошенничестве с социальными выплатами. Она приобрела поддельное свидетельство о рождении ребенка и представила его в МФЦ, чтобы получать пособия.

С декабря 2021 года по март 2023 года женщина незаконно получила более 480 тысяч рублей. В суде она полностью признала вину и частично возместила ущерб.

По решению Октябрьского районного суда омичка получила год принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Также она обязана вернуть оставшуюся сумму региональному Минтруду и Фонду социального страхования.

Приговор пока не вступил в законную силу.