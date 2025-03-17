В Ангарске 21-летний водитель сбил 15-летнюю школьницу на «зебре»

В Ангарске после шести вечера 16 марта произошло ДТП на «зебре». Как сообщили в областной Госавтоинспекции и прокуратуре региона, 15-летняя девушка вместе с подругой переходила дорогу на улице Чайковского. В этот момент на нее налетел 21-летний водитель за рулем «Toyota Corolla Fielder».