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Землетрясение произошло в Бурятии 16 марта 2025 года

Эпицентр находился в Курумканском районе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Землетрясение в Бурятии 16 марта 2025 года зафиксировали сейсмологи. По данным Байкальского филиала «Единой геофизической службы РАН», эпицентр находился в Курумканском районе.

Землетрясение в Бурятии 16 марта 2025.

— Широта 54.88, долгота 111.56. Дата и время: 16.03.2025 11:13:37 время по Гринвичу отстает от Иркутского на восемь часов, — сказано на сайте службы.

Землетрясение в Бурятии 16 марта 2025 года не ощущалось в городах и поселениях. Сейсмособытию был присвоен 9.7 энергетический класс. На работу социально значимых объектов толчки не повлияли.