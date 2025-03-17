Землетрясение произошло в Бурятии 16 марта 2025 года

Землетрясение в Бурятии 16 марта 2025 года зафиксировали сейсмологи. По данным Байкальского филиала «Единой геофизической службы РАН», эпицентр находился в Курумканском районе.
Землетрясение в Бурятии 16 марта 2025.
— Широта 54.88, долгота 111.56. Дата и время: 16.03.2025 11:13:37 время по Гринвичу отстает от Иркутского на восемь часов, — сказано на сайте службы.
Землетрясение в Бурятии 16 марта 2025 года не ощущалось в городах и поселениях. Сейсмособытию был присвоен 9.7 энергетический класс. На работу социально значимых объектов толчки не повлияли.