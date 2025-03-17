В Германии заявили, что Европе не хватает «большого взрыва»

Лейтнер отметил, что настал подходящий момент для активизации конкурентоспособности в условиях растущей тревоги по поводу новых тарифов со стороны США. Кроме того, сообщается о том, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц рассматривает выделение до 800 млрд евро на финансирование обороны, передает «Ридус». Также возможны потенциальные ответные меры со стороны Европейской комиссии на введение тарифов США, что может негативно сказаться на трансатлантической торговле.