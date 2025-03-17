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ГУВД прокомментировало конфликт у модного бара в Ташкенте

Vaib.uz (Узбекистан. 17 марта). ГУВД Ташкента дало официальный комментарий по поводу инцидента, который произошёл ночью 16 марта возле одного из ресторанов Яккасарайского района и вызвал широкий резонанс в социальных сетях.

Что случилось?

По информации правоохранительных органов, около 02:30 ночи между двумя знакомыми мужчинами вспыхнул конфликт, который быстро перерос в драку. Еще один мужчина попытался разнять дерущихся, однако один из участников конфликта нанёс ему удар, причинив серьёзные травмы.

Состояние пострадавшего

В результате Б. А. получил черепно-мозговую травму и рваную рану правой щеки. Он был срочно госпитализирован.

По данному факту Следственный отдел УВД Яккасарайского района возбудил уголовное дело по статье 277 (хулиганство) Уголовного кодекса.

На данный момент ведётся расследование, по итогам которого будет принято законное процессуальное решение. Правоохранительные органы продолжают изучать все обстоятельства произошедшего.

ГУВД призывает граждан не поддаваться на провокации, не участвовать в конфликтах и в случае угрозы обращаться в правоохранительные органы.