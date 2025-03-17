ГУВД прокомментировало конфликт у модного бара в Ташкенте

По информации правоохранительных органов, около 02:30 ночи между двумя знакомыми мужчинами вспыхнул конфликт, который быстро перерос в драку. Еще один мужчина попытался разнять дерущихся, однако один из участников конфликта нанёс ему удар, причинив серьёзные травмы.