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Два человека пострадали при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге

Из пятиэтажного дома на улице Самолетная пришлось эвакуироваться 60 жильцам.

В Екатеринбурге вечером 16 марта спасатели тушили пожар в пятиэтажке на улице Самолетная, где горела квартира на втором этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Тушение осложнялось сильным задымлением в подъезде.

«Самостоятельно до прибытия огнеборцев эвакуировались 48 человек. С помощью спасустройств спасены 12 человек, из них 7 детей.», — сообщили в региональном МЧС.

На месте происшествия работали два десятка спасателей на 7 единицах техники.

В результате пожара пострадали два человека.