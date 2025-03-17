Два человека пострадали при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вечером 16 марта спасатели тушили пожар в пятиэтажке на улице Самолетная, где горела квартира на втором этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Тушение осложнялось сильным задымлением в подъезде.
«Самостоятельно до прибытия огнеборцев эвакуировались 48 человек. С помощью спасустройств спасены 12 человек, из них 7 детей.», — сообщили в региональном МЧС.
На месте происшествия работали два десятка спасателей на 7 единицах техники.
В результате пожара пострадали два человека.