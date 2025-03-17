В Самаре вынесли приговор о похищении более 663 млн рублей у дольщиков

«Средства тратили на подрядчиков, поставщиков строительных материалов, на организации, оказывающие услуги, на услуги ресурсоснабжающих организаций и на различные государственные ведомства, которые не были допрошены, у контрагентов не истребовали документацию о произведенных работах, понесенные затраты компании на контрагентов не установлены, экспертами не исследовались. Следователем направлено поручение в орган дознания о допросе и истребовании документации у 47 контрагентов. Получен ответ, в котором подтверждены имеющиеся договорные отношения с контрагентами, но следствие не допросили ни одного контрагента и не истребовали ни одного документа. Вывод о том, что все денежные средства дольщиков направлялись на цели, предусмотренные ч.1 ст. 18 ФЗ № от ДД. ММ. ГГГГ “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ”, в нарушение ч.2 ст. 14 УПК РФ, не опровергнут», — следует также из позиции подсудимых.