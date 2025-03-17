Жительница Камчатки прописала в своей квартире 115 мигрантов

«Установлено, что не работающая, ранее судимая за аналогичное преступление 39-летняя жительницагорода Петропавловска-Камчатского осуществила фиктивную постановку на миграционный учет по месту своей регистрации не менее 115 иностранных граждан, не имея намерения и возможности предоставить жилое помещение для проживания. За фиктивную постановку злоумышленница получала деньги», — сообщили в пресс-службе полиции.