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У накопившего миллионный долг по алиментам екатеринбуржца забрали Lexus

Мужчина не хотел выплачивать алименты двум сыновьям.

Судебные приставы Екатеринбурга разыскали и арестовали Lexus местного жителя, не желающего платить алименты двум сыновьям. Мужчина накопил долг по алиментам более миллиона рублей.

Мужчина скрывал от судебных приставов свой автомобиль, поэтому он был объявлен в исполнительский розыск. Обнаружить иномарку удалось на Эльмаше в районе улицы Ритслянда.

Lexus эвакуирован на специализированную автостоянку и передан на ответственное хранение. В случае если должник не погасит задолженность перед своими детьми, транспортное средство будет передано на оценку и реализацию в ТУ Росимущества, отметили в пресс-службе свердловского УФССП. Мужчине грозит административная и уголовная ответственность.