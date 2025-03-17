У накопившего миллионный долг по алиментам екатеринбуржца забрали Lexus

Lexus эвакуирован на специализированную автостоянку и передан на ответственное хранение. В случае если должник не погасит задолженность перед своими детьми, транспортное средство будет передано на оценку и реализацию в ТУ Росимущества, отметили в пресс-службе свердловского УФССП. Мужчине грозит административная и уголовная ответственность.