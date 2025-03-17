Хабаровских фермеров предупредили о мошенничестве с удобрениями

— Злоумышленники, выдавая себя за представителей региональных сбытовых организаций, входящих в группу компаний «ФосАгро», или других крупных производителей, преследуют преступные цели. Они представляются сотрудниками компании, используют поддельные фирменные бланки и печати, чтобы заключать договоры о поставках на условиях предоплаты. При этом они подделывают подписи уполномоченных лиц сбытовых организаций и, получив предоплату, не выполняют свои обязательства. Иногда мошенники представляются официальными дилерами или дистрибьюторами компаний или предлагают заключить трёхсторонние договоры о поставках, — говорится в сообщении.