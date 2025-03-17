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Хабаровских фермеров предупредили о мошенничестве с удобрениями

Злоумышленники действуют от имени известных брендов при помощи поддельных документов и сайтов-клонов.

Источник: Хабаровский край сегодня

К началу посевного сезона, когда аграрии закупают большие партии минеральных удобрений, на этом рынке активизировались мошенники. Предупреждение об этом в своих официальных аккаунтах разместил хабаровский краевой сельскохозяйственный фонд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Злоумышленники, выдавая себя за представителей региональных сбытовых организаций, входящих в группу компаний «ФосАгро», или других крупных производителей, преследуют преступные цели. Они представляются сотрудниками компании, используют поддельные фирменные бланки и печати, чтобы заключать договоры о поставках на условиях предоплаты. При этом они подделывают подписи уполномоченных лиц сбытовых организаций и, получив предоплату, не выполняют свои обязательства. Иногда мошенники представляются официальными дилерами или дистрибьюторами компаний или предлагают заключить трёхсторонние договоры о поставках, — говорится в сообщении.

Для обмана аграриев мошенники рассылают коммерческие предложения с искажёнными контактными данными, создают сайты-клоны крупных производителей удобрений, предлагают упрощённые схемы оплаты.

Те, кто получил письма с признаками мошенничества, связанные с покупкой удобрений, могут обратиться на горячую линию компаний-производителей удобрений.

Также были случаи, когда от имени Минсельхоза РФ и региональных властей фермерам приходили письма с рекомендациями о приёме заявок на поставку удобрений. В этих письмах были указаны неверные контактные данные производителей и оператора, принимающего заявки.

Группа компаний «ФосАгро» использует телефонный номер «Горячей линии “ФосАгро” 8 (8202) 59−32−32 и электронный почтовый ящик “Горячей линии “ФосАгро”: help@phosagro.ru. По этим контактным данным можно уточнять, действительно ли покупатель имеет дело с дилером или подразделением группы компаний, или же речь идёт о мошенниках.