Более 1200 иностранцев выдворили из Казахстана

«Судами уже выдворено 1240 иностранцев, всем им закрыт въезд в Казахстан на пять лет. Большинство нарушителей, как и прежде, из стран ближнего зарубежья. Но в ходе ОПМ выявлены также нелегалы из Бангладеш, Египта, Италии, Нигерии и Мадагаскара. Задержано 20 иностранцев, находящихся в розыске», — сообщил председатель комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков.