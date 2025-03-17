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Александр Бастрыкин потребовал доклад из-за гибели парня в Нижнем Тагиле

Глава СКР проверит информацию о смерти 18-летнего жителя Нижнего Тагила.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал представить ему подробный доклад по факту гибели 18-летнего жителя Нижнего Тагила.

СКР по Свердловской области сообщает, что признаков криминала в гибели парня пока не обнаружено.

Инцидент произошел в районе кальянной по улице Краснознаменной в Нижнем Тагиле, где утром, 15 марта, обнаружили тело 18-летнего парня.

— При внешнем осмотре признаков насильственной смерти, телесных повреждений не имеется, — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга.

Руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка полковник Валерий Горелых также проинформировал, что признаков криминальной смерти не зафиксировано.

— Информация, опубликованная в сети Интернет, о том, что за молодым человеком была погоня, а также о том, что он является сиротой, своего подтверждения в настоящее время не получила, — подчеркнул полковник Валерий Горелых.

В выходные сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные провели поквартирный обход жилого сектора, расположенного рядом с местом обнаружения тела, опросили жителей Нижнего Тагила.

В СМИ сообщали, что смерть парня может быть связана с конфликтом в кальянной между посетителями.