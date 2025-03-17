В Ростовской области 15 лодок изъяли за неделю у браконьеров. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.
Нарушителей выявляют в ходе регулярных рейдов. Таких проверок за неделю с 8 по 14 марта прошло 137. Общая сумма штрафов составила 313 тыс. рублей.
Кроме того, у фигурантов изъяли транспортные средства и орудия лова (почти пыть тыс. единиц). Также контролирующие органы обнаружили 0,3 тонны биоресурсов, то есть рыбы.
А ранее в Ростовской области задержали браконьеров с рыбой на 800 тыс. рублей.