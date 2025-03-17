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Учеников школы № 62 во Владивостоке эвакуировали во время занятий из-за пожара

Уроки переведены в дистанционный режим.

Источник: Соцсети

Учеников школы № 62 Владивостока эвакуировали из-за задымления. Занятия переведены в дистанционный режим, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) Svodka25.

В понедельник, 17 марта, в школе № 62 на улице Интернациональной произошло задымление в техническом помещении. 650 человек эвакуировали. Из них 620 — дети, которых отправили домой. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщили в министерстве ГО ЧС Приморья, в школе произошло короткое замыкание. По прибытии в помещении электрощитовой на первом этаже горели электропровода, наблюдалось задымление на первом этаже. Пожар ликвидирован на 2 кв. метрах. Дознаватели МЧС России проводят проверку.

Корр. ИА PrimaMedia обратился за комментарием в управление образования Владивостока.