Смертельное ДТП в Пскентском районе: грузовик выехал на встречную полосу

Как произошла авария?
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля заснул за рулем, в результате чего машина выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с автомобилем Isuzu, что привело к трагическим последствиям.
В результате аварии водитель грузовика и его пассажир погибли на месте.
На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи, сотрудники УВД Ташкентской области, спасатели МЧС и другие ответственные службы.
Медики оказали помощь пострадавшим, после чего их доставили в больницу. Однако точное число раненых пока не уточняется.
Правоохранительные органы проводят расследование, выясняя все обстоятельства ДТП.