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Смертельное ДТП в Пскентском районе: грузовик выехал на встречную полосу

Vaib.uz (Узбекистан. 17 марта). Сегодня, 17 марта, около 06:30 утра на трассе «Ташкент — Бекабад», проходящей через Пскентский район Ташкентской области, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли люди. Об этом сообщило ГУВД столичной области.

Как произошла авария?

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля заснул за рулем, в результате чего машина выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с автомобилем Isuzu, что привело к трагическим последствиям.

В результате аварии водитель грузовика и его пассажир погибли на месте.

На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи, сотрудники УВД Ташкентской области, спасатели МЧС и другие ответственные службы.

Медики оказали помощь пострадавшим, после чего их доставили в больницу. Однако точное число раненых пока не уточняется.

Правоохранительные органы проводят расследование, выясняя все обстоятельства ДТП.