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За минувшую ночь силы ПВО Ростовской области отразили атаку БПЛА

Над территорией Ростовской области сбили два беспилотника.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области силы противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь. Происшествие случилось в ночь на 17 марта.

По данным министерства обороны РФ, над территорией Ростовской области сбили два беспилотника.

— За ночь атака БПЛА была отражена в Тарасовском и Чертковском районах. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Также ПВО сбили беспилотники над волгоградской областью и Тульской.