За минувшую ночь силы ПВО Ростовской области отразили атаку БПЛА

В Ростовской области силы противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь. Происшествие случилось в ночь на 17 марта.
По данным министерства обороны РФ, над территорией Ростовской области сбили два беспилотника.
— За ночь атака БПЛА была отражена в Тарасовском и Чертковском районах. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Также ПВО сбили беспилотники над волгоградской областью и Тульской.