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Полиция разыскивает мужчину, укравшего у пермяка ноутбук в центре города

Происшествие случилось в центре города.

Источник: ГУ МВД

Полиция Перми объявила в розыск мужчину, который украл у местного жителя ноутбук в центре города, сообщает городское УМВД.

Как рассказывают правоохранители, происшествие случилось с одним из пермяков в марте 2025 года. В отдел МВД Ленинского района поступило заявление о краже, которая случилась в центре Перми. Мужчина сообщил, что неизвестный пермяк украл у него ноутбук, когда владелец находился на работе в доме по улице Луначарского. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

После возбуждения дела неизвестного мужчину объявили в розыск. Как выяснилось, он попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах, которые опубликованы в сообществе УМВД России по Перми, видно, как мужчина выходит из здания на углу улицы Луначарского и Комсомольского проспекта рядом с Октябрьской площадью. В руках у него сумка с ноутбуком. Судя по таймкодам на камере, его заметили 3 марта около 16 часов дня.

«Если вы располагаете информацией о местонахождении и личности мужчины, изображённого на фото, просим сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (342) 218−88−02, 8 922−367−46−60 или 102», — сообщили в городском УМВД.