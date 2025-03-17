Полиция разыскивает мужчину, укравшего у пермяка ноутбук в центре города

После возбуждения дела неизвестного мужчину объявили в розыск. Как выяснилось, он попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах, которые опубликованы в сообществе УМВД России по Перми, видно, как мужчина выходит из здания на углу улицы Луначарского и Комсомольского проспекта рядом с Октябрьской площадью. В руках у него сумка с ноутбуком. Судя по таймкодам на камере, его заметили 3 марта около 16 часов дня.