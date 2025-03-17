Полиция разыскивает мужчину, укравшего у пермяка ноутбук в центре города

Полиция Перми объявила в розыск мужчину, который украл у местного жителя ноутбук в центре города, сообщает городское УМВД.
Как рассказывают правоохранители, происшествие случилось с одним из пермяков в марте 2025 года. В отдел МВД Ленинского района поступило заявление о краже, которая случилась в центре Перми. Мужчина сообщил, что неизвестный пермяк украл у него ноутбук, когда владелец находился на работе в доме по улице Луначарского. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Кража».
После возбуждения дела неизвестного мужчину объявили в розыск. Как выяснилось, он попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах, которые опубликованы в сообществе УМВД России по Перми, видно, как мужчина выходит из здания на углу улицы Луначарского и Комсомольского проспекта рядом с Октябрьской площадью. В руках у него сумка с ноутбуком. Судя по таймкодам на камере, его заметили 3 марта около 16 часов дня.
«Если вы располагаете информацией о местонахождении и личности мужчины, изображённого на фото, просим сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: