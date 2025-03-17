В Приангарье майора, вымогавшего взятки, осудили на пять лет

«Назначить Волженцеву А. А. по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет без штрафа с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 5 (пять) лет, с лишением на основании ст. 48 УК РФ воинского звания “майор запаса”. В соответствии с п. “в” ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания Волженцеву Анатолию Анатольевичу назначить в исправительной колонии строгого режима», — говорится в решении по уголовному делу, размещенном на сайте суда.