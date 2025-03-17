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Под Новосибирском в ДТП пострадали пять человек

НОВОСИБИРСК, 17 марта. /ТАСС/. Пять человек пострадали в лобовом столкновении автомобилей в Барабинском районе Новосибирской области. Трое из них — несовершеннолетние, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что пьяный водитель 1987 года рождения за рулем машины Nissan Avenir ехал в сторону деревни Белово, когда выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115 под управлением водителя 2007 года рождения, не достигшего возраста 18 лет.

«В результате ДТП пострадали несовершеннолетний водитель и четыре пассажира, двое из которых — несовершеннолетние пассажиры автомобиля ВАЗ-2115 2010 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Всех пострадавших доставили в больницу. На месте работает наряд ДПС и следственно-оперативная группа.