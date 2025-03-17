Директор компании из Шымкента причинил ущерб государству на 640 млн тенге

«Проверкой установлены факты выписки компанией ТОО “А” фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров. При этом у компании отсутствуют сведения о приобретении реализованных товаров, работ и услуг. Пенсионные, социальные выплаты работникам, а также индивидуальный подоходный налог не начислялись. Государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 640 млн тенге», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.