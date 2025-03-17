Директор компании из Шымкента причинил ущерб государству на 640 млн тенге

Об этом 17 марта 2025 года рассказали в прокуратуре мегаполиса.
«Проверкой установлены факты выписки компанией ТОО “А” фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров. При этом у компании отсутствуют сведения о приобретении реализованных товаров, работ и услуг. Пенсионные, социальные выплаты работникам, а также индивидуальный подоходный налог не начислялись. Государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 640 млн тенге», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.
Прокуратурой Шымкента по данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 216 («Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров в особо крупном размере») Уголовного кодекса Республики Казахстан, и дело направлено в суд.
14 февраля 2025 года приговором суда руководитель ТОО «А» осужден к лишению свободы сроком на 3 года.
13 марта 2025 года стало известно, что межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении гражданина Б., обвиняемого в мошенничестве, связанном с хищением денежных средств 17 потерпевших.