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Глава СК заинтересовался делом о нападении на женщину в самарском суде

В Самарской области поручили повторно завести уголовное дело из-за нападения в суде.

Источник: Комсомольская правда

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил повторно завести уголовное дело по факту нападения на женщину в самарском суде. Это случилось во время слушания, связанном с хулиганством и угрозами депутату и его подруге.

— На потерпевшую напала женщина, которая получила гражданство РФ в 2017 году, в зале суда. Из-за нападения пострадавшей потребовалась помощь медиков. По данному факту было заведено уголовное дело, но после его отметил районный прокурор, — отметили в СУ СК России по Самарской области.

Председатель СК поручил руководителю управления по региону повторно возбудить уголовное дело, а также принять меры по скорейшему восстановлению прав пострадавшей.