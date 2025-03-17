Глава СК заинтересовался делом о нападении на женщину в самарском суде

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил повторно завести уголовное дело по факту нападения на женщину в самарском суде. Это случилось во время слушания, связанном с хулиганством и угрозами депутату и его подруге.
— На потерпевшую напала женщина, которая получила гражданство РФ в 2017 году, в зале суда. Из-за нападения пострадавшей потребовалась помощь медиков. По данному факту было заведено уголовное дело, но после его отметил районный прокурор, — отметили в СУ СК России по Самарской области.
Председатель СК поручил руководителю управления по региону повторно возбудить уголовное дело, а также принять меры по скорейшему восстановлению прав пострадавшей.