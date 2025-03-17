Красноярка сломала голень на скользком пороге аптеки и отсудила 300 тысяч рублей

Всё случилось ещё летом 2022 года, когда женщина отправилась в аптеку ООО «Фармавита» на улице Аэровокзальная. Она входила в помещение и поскользнулась на порожке, на котором не было противоскользящего покрытия. Подняться на ноги женщина уже не смогла.