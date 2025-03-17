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Красноярка сломала голень на скользком пороге аптеки и отсудила 300 тысяч рублей

Красноярка отсудила у аптеки 300 тысяч рублей после того, как поскользнулась на скользком пороге и уехала на скорой с переломом голени.

Источник: AP 2024

Красноярка сломала голень на скользком пороге аптеки и отсудила 300 тысяч рублей. Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

Всё случилось ещё летом 2022 года, когда женщина отправилась в аптеку ООО «Фармавита» на улице Аэровокзальная. Она входила в помещение и поскользнулась на порожке, на котором не было противоскользящего покрытия. Подняться на ноги женщина уже не смогла.

Фармацевт вызвала скорую, врачи-травматологи диагностировали оскольчатый перелом голени со смещением. Пострадавшей провели операцию и назначили стационарное лечение, после которого требовалась длительная реабилитация.

Аптека отказалась добровольно компенсировать моральный вред, поэтому женщина обратилась с иском в суд.

К заседанию стороны заключили мировое соглашение. ООО «Фармавита» обязалось выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей в счет компенсации материального и морального вреда.