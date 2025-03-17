Красноярка сломала голень на скользком пороге аптеки и отсудила 300 тысяч рублей. Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре.
Всё случилось ещё летом 2022 года, когда женщина отправилась в аптеку ООО «Фармавита» на улице Аэровокзальная. Она входила в помещение и поскользнулась на порожке, на котором не было противоскользящего покрытия. Подняться на ноги женщина уже не смогла.
Фармацевт вызвала скорую, врачи-травматологи диагностировали оскольчатый перелом голени со смещением. Пострадавшей провели операцию и назначили стационарное лечение, после которого требовалась длительная реабилитация.
Аптека отказалась добровольно компенсировать моральный вред, поэтому женщина обратилась с иском в суд.
К заседанию стороны заключили мировое соглашение. ООО «Фармавита» обязалось выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей в счет компенсации материального и морального вреда.